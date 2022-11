Señalan a los padres: Hallan en su casa cadáver del primo de "Calcetitas rojas"

Carlos Antonio de cinco años de edad fue localizado sin vida, enterrado en un espacio de terracería dentro de su propia casa, el menor fue reportado como desaparecido el 9 de noviembre. Tristemente, una de las líneas de investigación apunta a la presunta responsabilidad de los padres.

El niño fue identificado como primo de Lupita, la niña conocida como "Calcetitas Rojas" que en el 2017 fue localizada sin vida en calles de la Colonia El Sol, en Nezahualcóyotl, abandonada y sin registro.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) por ahora se desconoce la causa de muerte, pues es necesario realizar la necropsia; sin embargo, de acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, los propios padres admitieron haberle quitado la vida.

El menor fue reportado como desaparecido hace dos días, su mamá dio como versión que al salir por el pan en la calle ingenieros colonia Xochiaca, en el municipio de Chimalhuacán, unos sujetos que bajaron de un carro sin placas la golpearon y le arrebataron al niño, a quien subieron al vehículo y huyeron.

En redes sociales se compartió la ficha de Alerta Amber que emitió la FGJEM, acomodada del mensaje:

De acuerdo con la ficha de búsqueda, el último día que vieron al menor vestía playera color azul marino manga larga, suéter color azul rey del Capitán América y pantalón azul de mezclilla. Carlos Antonio tenía como señas particulares un lunar en el lado izquierdo del cuello y una cicatriz en la cabeza.

El 18 de marzo de 2017, vecinos de la colonia El Sol en Nezahualcóyotl descubrieron el cuerpo semidesnudo de una niña de apenas 5 años de edad, en un terreno baldío en la avenida Bordo Xochiaca y Virgen del Camino, que pasó nueve meses en calidad de desconocida y que con las indagatorias se supo que se llamaba Guadalupe y fue registrada con los apellidos de Medina Pichardo.

El caso de Fátima no es aislado, niños y niñas todos los días son asesinados; cambian las autoridades y no pasa nada; no entendemos nada.



Lupita “Calcetitas Rojas” permaneció 9 meses sin ser identificada. Sus feminicidas y abusadores fueron sus padres.

