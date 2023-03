El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador dijo que el "Plan C" electoral de su gobierno es que se vote por la Cuarta Transformación y no por el "bloque conservador".

Durante la mañana de este lunes 27 de marzo, el mandatario federal soltó: "Ni un voto a los conservadores", luego que el viernes, la Suprema Corte frenara las modificaciones de estructuras y procedimientos que se establecía en materia electoral.

"Ahora hay un 'Plan C', que no estén pensando que ya se acabó todo, pues que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación, ni un voto a los conservadores, sí a la transformación " , manifestó Lopéz Obrador.

Luego que el viernes el Ministro Javier Laynez frenó la aplicación del "Plan B" por tiempo indefinido, Andrés Manuel López Obrador aseguró que el fondo de la Corte es proteger sus salarios y los de los funcionarios del INE.

“Bueno, se piensa que este Ministro se extralimitó, se excedió y se convierte en los hechos, en el Poder Legislativo, porque la decisión que tomaron los diputados y los senadores la anula, pueden haber interpretaciones a la Constitución, a las leyes, pero en realidad eso fue lo que hizo", indicó.

"Lo importante es saber por qué actúan así, yo creo que la mayoría sabe que no es un asunto jurídico, es un asunto político y yo diría mercantil porque lo que no quieren, ni siquiera es que se declare constitucional la ley electoral, lo que no quieren es que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios del INE, en eso consiste todo, en eso consiste el INE no se toca, porque en la ley electoral se establecen topes de acuerdo a la Constitución porque nadie puede ganar más que el presidente", acusó AMLO.

"Y así como le hizo este Ministro, no sé si él mismo, u otro, empezaron a otorgar amparos para que estos funcionarios de organismos supuestamente autónomos, que sí son autónomos del pueblo pero no del poder económico y político" .