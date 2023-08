‘Hay riesgos’: asegura AMLO sobre saturaciones en el AICM

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es necesaria la reducción de vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) pues hay riesgos, y arremetió contra las aerolíneas que, acusó, pensaron que lo habían engañado con trasladar operaciones al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Durante su conferencia matutina, López Obrador dijo que hay una recomendación de Protección Civil para reducir vuelos para ‘evitar un problema mayor’.

El Mandatario acusó a las aerolíneas de no cumplir el compromiso de bajar vuelos del AICM y trasladarlos al AIFA.

Aprovechó para lanzarse contra Aeroméxico y la Terminal 2 del AICM que, dijo, está mal hecha.

Afirmó que quisieron engañarlo pero no fue así.

‘Imagínense la saturación, ya no es posible, y se tiene un buen aeropuerto, de los mejores aeropuertos del mundo que es el Aeropuerto Felipe Ángeles’, agregó.

“‘Hasta hablé yo personalmente con los directivos de las aerolíneas, 'sí, sí, sí, sí, cómo no, ya vamos a poner un vuelo, o dos o tres, ya va a haber'".