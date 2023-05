Héctor Parra es condenado a 10 años de cárcel por corrupción de menores

Olivia Rubio, la abogada de Alexa Parra dio a conocer en un comunicado que el actor Héctor Parra fue sentenciado a 10 años y seis meses en prisión por el delito de corrupción de menores.

Samara Ávila, abogada de Héctor, confirmó la sentencia y añadió que el actor tendrá que pagar una multa por reparación de daños.

Por su parte, Daniela Parra, su otra hija, quien ha apoyado en todo el proceso al actor, se mostró inconforme en redes sociales ante la supuesta injusticia que vive su padre.

El día miércoles, Daniela convocó una marcha en la Ciudad de México para abogar por la inocencia de Parra.