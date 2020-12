México: Hermano le pide a Tatiana Clouthier que no se convierta en "chaira"

Ciudad de México.- Manuel Clouthier, hermano de Tatiana Clouthier, le dedicó algunos mensajes en Twitter en los que señala que tiene un gran reto por delante en su nueva encomienda al frente de la Secretaría de Economía, pero que los riesgos es que "se le suba el poder, que se haga chaira".

Esta mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador propuso a Tatiana Clouthier para ocupar la Secretaría de Economía, lugar que dejaría vacante Graciela Márquez Colín de llegar a la Junta de Gobierno del Inegi.

T @tatclouthier es muy trabajadora, muy honesta, muy ejecutiva, de retos y quiere mucho a Mexico, estas son sus virtudes; los riesgos son que se le suba el poder, que se haga chaira y polarice en lugar de unir, que no escuche a IP, que no sea escuchada por AMLO y solo la use !