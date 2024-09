Hijo de AMLO descarta buscar un cargo en el gobierno de Sheinbaum

El hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán, ha descartado la posibilidad de que él o sus hermanos, Andrés y Gonzalo, formen parte del gobierno de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

Entrevistado a su llegada a Palacio Nacional, manifestó que continuará con su vida privada y no participará en cargos públicos.

-¿Van a trabajar en la siguiente administración?, se le preguntó.

-"No, no, yo voy a seguir trabajando".

-¿Algún puesto, algún cargo, tú o tus hermanos?

El pasado 4 de julio, Gonzalo López Beltrán, otro de los hijos del mandatario, se reunió durante casi dos horas con Sheinbaum, en su Casa de Transición.

"Nada más me vino a visitar, a felicitar, porque no había tenido la oportunidad de vernos. Eso fue todo", aseguró Sheinbaum.

Cuestionada sobre si existe la posibilidad de que López Beltrán forme parte de su equipo de trabajo, la próxima presidenta aseguró que no.