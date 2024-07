Hijos de AMLO niegan acusaciones de tráfico de influencias

Gonzalo Alfonso y Andrés Manuel López Beltrán, hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, respondieron este miércoles a las acusaciones de tráfico de influencias en su contra.

En una carta publicada en el diario La Jornada, los hermanos aseguraron que no existen pruebas que los vinculen a actos ilegales, como han publicado algunos medios de comunicación y acusados integrantes de la oposición.

Gonzalo Alfonso y Andrés Manuel López Beltrán, hijos de AMLO, niegan acusaciones de corrupción en su contra y aseguran que son parte del acoso y persecución que ha recibido su padre por su trayectoria política. #FórmulaNoticias con @azucenau pic.twitter.com/6Sb2vwUJkg — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) July 24, 2024

"Empezamos aclarando que ninguna de las calumnias y acusaciones en nuestra contra ha sido acompañada de pruebas que las sustenten”. “Todas las aseveraciones han estado basadas en supuestos, dichos de terceros, espionaje a terceros, conjeturas, redacción tendenciosa y editorialización de la 'información' con lo que han tratado de involucrarnos en fantasiosas historias que pretenden dañar nuestra imagen pública y honorabilidad" , afirmaron los hermanos López Beltrán.

En su misiva, los hijos del presidente refutaron seis señalamientos formulados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y diversos medios de México y Estados Unidos. Estos señalamientos han sido retomados por sectores y figuras de la oposición política.

Entre las publicaciones que refutan se encuentran acusaciones de tráfico de influencias y supuestos actos de corrupción relacionados con la construcción del malecón de Villahermosa, la gestión de contratos a favor de la empresa Romedic con Petróleos Mexicanos, el extinto Insabi y los gobiernos de Tabasco y Quintana Roo, la compraventa de un terreno en la refinería de Dos Bocas a un precio menor al valor comercial, y una supuesta red de corrupción en concesiones mineras en Oaxaca para la explotación de balasto destinado a la construcción de las vías del Tren Maya y del Tren Interoceánico.

Afirman que sus ingresos es de trabajo honrado

Negaron categóricamente haber intervenido para beneficiar a algún grupo empresarial en las obras del Gobierno, incluyendo la colocación de balasto en las vías del Tren Maya, afirmando que esta responsabilidad recae exclusivamente en los consorcios constructores.

Respecto a las acusaciones sobre vínculos con el narcotráfico mencionadas en un artículo del New York Times, los hermanos López Beltrán expresaron su "desaprobación, consternación, extrañamiento y coraje ante esta cobarde e irresponsable calumnia" y negaron rotundamente cualquier relación con la delincuencia organizada o haber recibido dinero del narcotráfico.

Sobre sus ingresos, afirmaron que provienen del trabajo honrado de su familia y del propio, mencionando su rancho de cacao y madera en Tabasco heredado de su abuelo materno, una marca de chocolate, y otras actividades en el sector privado.

Finalmente, lamentaron ser utilizados para golpear al proyecto político del que forman parte, reafirmando su compromiso con los principios de "No mentir, no robar y no traicionar al pueblo".

(Con información de Reforma)