¡A balazos! Hombres armados matan a perros callejeros

ESTADO DE MÉXICO.- Hombres armados recorren de noche las calles de Papalotla, Estado de México, a bordo de una camioneta tipo Ranger color rojo, para disparar en contra de perros callejeros.

De acuerdo con información del portal de noticias Excélsior, los hechos fueron denunciados por un usuario en redes sociales, quien muestra crudas imágenes de los perros heridos o muertos y explica que, durante la noche del 5 de abril, al menos cinco animales fueron agredidos a tiros.

De acuerdo con reportes de Quadratin, lo anterior coincide con lo denunciado por una protectora independiente de los derechos de los animales de Texcoco, Claudia del Carmen Vázquez Osorio, quien refirió que estos hechos son de “puro odio” y exigió a las autoridades municipales investigar las agresiones en contra de los perros callejeros.

Dijo que, en una noche, los hombres armados dispararon balas expansivas contra al menos 5 perros. En tanto, habitantes del municipio señalan que han baleado a unos 15 animales.

Reportes de la prensa local refieren que uno de los animales baleado sobrevivió al ataque.

Al momento, no hay una respuesta oficial ante los lamentables hechos y los agresores siguen sin ser identificados.

Secuestran a perros

La delincuencia ha terminado con la tranquilidad de las familias secuestrando a sus mejores amigos.

Ante el aumento en el secuestro de mascotas, la autoridad debe poner un alto a este delito.

Un nuevo fenómeno está terminando con la tranquilidad de decenas de familias en México, que son extorsionadas con el dolor de ser separadas violentamente de sus mascotas, informa el portal de noticias Excélsior.

María Isabel es especialista en rescate de perros, realizando esta labor conoció a Molí una perrita salchicha.

"Moli fue rescatada de una familia que ya no la podía tener justamente, entonces nosotros la rehabilitamos, la esterilizamos y la dimos a una familia en Cuautitlán Izcali, esta familia la tuvo aproximadamente dos meses.

Fueron dos meses los que Moli vivió feliz, hasta que un día un par de delincuentes la secuestraron.

Después de un par de horas de haber robado a Moli, los secuestradores contactaron a María Isabel, porque la placa que colgaba del collar de Moli, además de su nombre tenía grabado un número telefónico para reportarse en caso de extravío, pero hoy es uno de los detalles que buscan los ladrones para identificar a las víctimas.

"A las dos horas se contactan conmigo y me dicen que querían veinte mil pesos por el rescate por qué ya tenían secuestrada a la perrita.

María Isabel buscó el apoyo de las autoridades e intento denunciar el hecho.

"Yo me comuniqué al municipio de Cuautitlán Izcali pero no tuvimos ninguna respuesta de las autoridades, ellos nos dijeron que, que no estaba tipificado y que no podían hacer nada.

Los delincuentes continuaron llamado a María Isabel de forma insistente.

"Yo recibí dos llamadas una de ellas me dijeron que ya les ofreciera lo que pudiera y que me la dejaban amarrada en el parque, pero nunca sucedió eso, la perrita nunca la recuperamos.

Hasta ahora Moli no ha vuelto a casa...