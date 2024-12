Este 15 de diciembre, el programa Hoy No Circula no tendrá vigencia en la Ciudad de México y el Estado de México.

Esto significa que los vehículos podrán circular libremente sin la restricción habitual que se aplica los días laborales, según el engomado, la terminación de las placas y el tipo de vehículo.

Este día, tanto los autos locales como los foráneos están exentos de las limitaciones del programa, permitiendo que todos los conductores puedan transitar por las vías sin importar el holograma o el día asignado.

