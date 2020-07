(VIDEO) Así recibieron en Chiapas a Hugo López-Gatell

Dulce Anahí Soto Luévano

Chiapas.- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, fue recibido en Chiapas con reclamos de algunos trabajadores de la salud.

El funcionario viajó a la entidad para participar en una iniciativa de acción comunitaria contra Covid-19 y, al llegar al Aeropuerto Internacional de Tuxtla Gutiérrez, profesionales del área médica lo abordaron para pedirle que visite los hospitales del Estado.

#Chiapas



Entre peticiones y reclamos fue recibido el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell en el aeropuerto de Chiapa de Corzo.



Ahí fue abordado por la líder del sindicato de la sección 50 del sector Salud y otras personas que le pidieron visitar los hospitales.

"La gente se está muriendo, visite los hospitales, la gente se está muriendo", le indicó un hombre, de acuerdo con un video publicado en redes sociales y atribuido a la Unión Nacional de Trabajadores de la Salud de Chiapas.

"Espero que no sea cómplice de todas las notas que están habiendo y venga a ocultar usted esas muertes que están habiendo. No son cuatro los que mueren del diario, no son cuatro, son bastante más que mueren del diario", le insistió.

López-Gatell continuó su salida del aeropuerto mientras respondía a otras personas que le pedían tomarse una foto con él o mandar un saludo.

"¿Sabía usted que el personal de salud no tiene protección? Se está muriendo también, se están enfermando. En el Pediátrico se está muriendo también la gente de salud.

#Chiapas #ChiapadeCorzo

Trabajadores de salud se manifiestan a las afueras del Aeropuerto Ángel Albino Corzo en espera del subsecretario, Hugo López Gatell.



Portando una cruz en la mano, esperan al funcionario que dará su conferencia habitual de las 7 p.m. en Tuxtla Gutiérrez. pic.twitter.com/BCOSMxHaDW — Portada Informa (@PortadaInforma) July 17, 2020

"¿Viene usted a ocultar las muertes de los compañeros que se están muriendo? Hay gente que se está muriendo", reiteró el hombre.

Tras abandonar el aeropuerto, el Subsecretario de Salud se reunió con el Gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón.

"Hoy recibimos al Dr. @HLGatell para dar a conocer la iniciativa de acción comunitaria para combatir el #COVID_19 que dará inicio en nuestro estado. En Chiapas, agradecemos los esfuerzos conjuntos, estatales y federales, en la lucha la pandemia", publicó el Mandatario estatal en Twitter.

Hoy recibimos al Dr. @HLGatell para dar a conocer la iniciativa de acción comunitaria para combatir el #COVID_19 que dará inicio en nuestro estado. En Chiapas, agradecemos los esfuerzos conjuntos estatales y federales, en la lucha contra la pandemia.

¡Unidos, #ChiapasEsMásFuerte!

¡Unidos, #ChiapasEsMásFuerte! pic.twitter.com/7BOSMQT2OK — Rutilio Escandón (@RutilioEscandon) July 17, 2020

En esta acción comunitaria participarán también el director general del IMSS, Zoé Robledo; Cristian Morales, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en México; Maria Luisa Albores, Secretaria de Bienestar, y otros funcionarios del Gobierno federal.

Este viernes, la conferencia nocturna para informar sobre la situación del coronavirus en México será transmitida desde Chiapas.