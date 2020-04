López-Gatell pide cerrar las playas para disminuir transmisión del virus

Dulce Soto

CIUDAD DE MÉXICO.- Las autoridades de los gobiernos estatales y municipales deberán tomar medidas para suspender la actividad turística en las playas, como parte de las medidas para disminuir la transmisión del coronavirus, afirmó Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Indicó que, en una reunión virtual con los 32 gobernadores del País y con la Secretaría de Gobernación, algunos mandatarios de los estados que viven de la industria turística expusieron ese tema.

Otra preocupación que externaron algunos gobernadores, como el de Coahuila, Chihuahua y la de Sonora, fue el impacto de frenar la labor minera, una de sus actividades económicas más importantes.

Ante ello, López Gatell señaló que esta actividad sólo se suspendería durante 21 días y es necesario hacerlo para prevenir la rápida propagación del virus.