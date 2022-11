“Humanismo mexicano”, así llama AMLO a su gobierno

Como “humanismo mexicano” calificó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador a su propuesta de gobierno, este domingo al dar su discurso luego de cinco horas de la marcha que fue convocada por él.

Durante su informe de gobierno, a cuatro años de haber llegado a la Presidencia y ante un Zócalo lleno, acompañado por su gabinete, el mandatario federal afirmó que en su gobierno lo fundamental no es lo cuantitativo, sino lo cualitativo.

Luego de marchar cerca de cinco horas, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio su discurso desde la plancha del Zócalo capitalino ante unas 100 mil personas.

A las 14:40 horas el Mandatario federal, visiblemente sudado, pisó la plancha de la Plaza de la República en donde saludó a algunos simpatizantes.

Llegó acompañado por Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México y por Adán Augusto López Hernández, titular de Gobernación (Segob), entre otros.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su gobierno no hay funcionarios como Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón y hoy recluido en Estados Unidos por presunto vínculos con el narcotráfico, y afirmó que no se protege ni se tienen relaciones con ninguna banda y la ley se aplica por parejo.

En su informe de gobierno a cuatro años de haber ganado la Presidencia de la República, el jefe del Ejecutivo federal señaló que tampoco se venden plazas.

"Que quede claro, que nadie se confunda o se haga el que no sabe, en nuestro gobierno no hay funcionarios, lo tengo que decir, aunque no es mi gusto, lo tengo que decir porque nuestro adversarios son muy hipócritas, muy falsarios, pero es importante muy importante que se sepa que en nuestro gobierno no hay funcionarios como García Luna.

"No se permite la violación de derechos humanos, las autoridades no es cómplice, encubridora y ejecutora de tortura y masacres, no se admiten relaciones de complicidad con nadie, no me entiendo con una banda para proteger a esa banda y hacer la faramalla, no, aquí no hay acuerdo de ese tipo", dijo.