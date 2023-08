Huracán Hilary amenaza México y California con inundaciones "catastróficas y letales"

El huracán Hilary se dirigía en la madrugada del sábado hacia Baja California mientras el Centro Nacional de Huracanes estadounidense (NHC) predice "inundaciones potencialmente letales y catastróficas" para la península mexicana.

Además la advertencia también aplica para el suroeste de EUA, donde está previsto que el meteoro toque tierra el domingo convertido en tormenta tropical.

Se espera que Hilary llegue esta noche antes de dirigirse hacia el norte para pasar a la historia como la primera tormenta tropical que llega al sur de California en 84 años.

El NHC emitió una alerta por tormenta tropical para una amplia franja del sur del territorio californiano desde la costa del Pacífico hasta las montañas y desiertos del interior.

Las autoridades tienen planes de evacuación para la isla californiana de Catalina.

Hilary seguía siendo un huracán de categoría 3 a primera hora del sábado, con vientos máximos sostenidos de 205 kilómetros/hora desde los 230 km/h previos

Por la mañana el vórtice del meteoro estaba a unos 375 kilómetros al suroeste del extremo sur de la península de Baja.

Se movía en dirección norte-noroeste a 26 km/h y se pronostica que girará más hacia el norte, además de ganar velocidad.

El último pronóstico indicaba que Hilary tocaría tierra a lo largo de un área escasamente poblada de Baja California, a unos 330 kilómetros sur del puerto de Ensenada, en el Pacífico.

A medida que siga avanzando en dirección norte, podría arrojar fuertes aguaceros sobre Tijuana.

Muchas de las viviendas de esta ciudad fronteriza de 1.9 millones de habitantes se levantan en escarpadas laderas.

La gran metrópolis es particularmente susceptible a deslaves e inundaciones, en parte debido a su accidentado terreno.

La ciudad ha habilitado cuatro refugios en zonas de alto riesgo y está advirtiendo a sus residentes sobre los peligros, de acuerdo con la presidente municipal Caballero Ramírez.

El gobierno mexicano emitió avisos preventivos para partes de México continental y puso en alerta a unos 18, 000 soldados.

Es probable que Hilary llegue a California a primera hora del lunes con fuerza de tormenta tropical, aunque se anticipa que las lluvias comiencen desde el sábado.

Funcionarios dijeron que la tormenta podría llevar fuertes lluvias al suroeste de Estados Unidos, arrojando de 8 a 15 centímetros en algunos lugares, y hasta 25 centímetros en zonas aisladas, tanto del sur de California como del sur de Nevada.

El presidente de EU, Joe Biden, mencionó que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias había emplazado personal y suministros en la región.

"Exhorto a todos los que están en la ruta por donde pasará esta tormenta a tomar precauciones y prestar atención a las directrices de funcionarios estatales y locales", declaró el mandatario

Funcionarios del sur de California también estaban reforzando los taludes de arena, construidos para proteger a comunidades costeras de baja altitud contra el oleaje invernal.

Por último los expertos resaltaron que las tormentas tropicales no suelen golpear el sur de California porque los vientos imperantes suelen empujarlas hacia el oeste, al océano abierto, o hacia el noreste de México y otras partes del suroeste de Estados Unidos, según expertos.

