Iglesia Católica se reúne con Sheinbaum y Gálvez: de esto hablaron

La candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum durante una reunión matutina los influyentes líderes de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), expresaron su profunda preocupación por el "fracaso de las actuales estrategias" para combatir estos problemas.

El encuentro tuvo lugar en la majestuosa sede de la CEM en Lago de Guadalupe, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Allí, en un ambiente sereno pero cargado de urgencia, los obispos compartieron sus preocupaciones sobre la creciente ola de violencia e inseguridad que ha afectado a comunidades de todo el país.

Desde robos callejeros hasta crímenes violentos, la situación parece estar fuera de control y los líderes religiosos están buscando respuestas con desesperación.

De acuerdo con la Iglesia, la aspirante manifestó su deseo de mantener buenas relaciones con las Iglesias, en especial con la Iglesia católica porque "mantiene muchas coincidencias, especialmente con el pensamiento del Papa Francisco".

La CEM afirmó que los Obispos destacaron ante Sheinbaum la agenda nacional de paz que impulsan distintas instancias de la Iglesia.

También se trataron temas como educación integral y verdaderamente humanista; migración forzada; respeto a las instituciones democráticas; a derechos humanos, especialmente a la libertad religiosa y de expresión.

Más tarde, los miembros de la CEM recibieron a Xóchitl Gálvez, candidata de la Oposición.

De acuerdo con un comunicado de la Iglesia, la división y el ambiente de polarización, la inseguridad y desigualdad social que aqueja el País fueron unos de los principales temas que abordó Gálvez durante la reunión.

La candidata postulada a la Presidencia de la República por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, confirmó ante los Obispos y cardenales agrupados en la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) que al menos 60 sacerdotes están siendo perseguidos por emitir opiniones en sus homilías.

"Hay 60 Obispos y sacerdotes que están siendo investigados por decir lo que opinan. ¡Qué es eso que los están persiguiendo! ¿Por qué no hay libertad de expresión para ellos", dijo Gálvez en entrevista al término de la reunión que sostuvo con los prelados.

-¿Por qué están siendo investigados lo sacerdotes?

-¿De Gobernación?

"Gobernación... Sí...".

"Si el Presidente se queja de que le quieren quitar la mañanera, pues él quiere quitar las homilías. Sí lo abordé en esta reunión, porque yo he pedido que se quite la mañanera. Y cuando hablamos de libertad de expresión, pues también ellos no tendrían que estar sujetos a esta cuestión. Yo lo abordé de manera voluntaria porque tengo conocimiento de los 60 casos", dijo Gálvez.