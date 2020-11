Implican a exgobernadores priistas en la  'Estafa Maestra’

Ciudad de México.- Según las investigaciones y testimonios recabados por la Fiscalía General de la República (FGR) exgobernadores del PRI están implicados con la "Estafa Maestra".

Entre los señalados por testigos se encuentran los ex mandatarios de Edomex, Eruviel Ávila; de Hidalgo, Francisco Olvera; de Zacatecas, Miguel Alonso y Roberto Borge de Quintana Roo.



Emilio Zebadúa González, pieza clave en la "Estafa Maestra", ofreció convertirse en testigo protegido para revelar que Enrique Peña y Rosario Robles orquestaron un plan para desviar recursos a las campañas electorales del PRI en el Estado de México, Morelos, Hidalgo, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas.



En esos estados se ubican las universidades, institutos, sistemas de radio, televisión y comunicación social que recibieron los contratos.

Esperan aún más implicados

Los recursos para las campañas se operaron durante las dirigencias de Manlio Fabio Beltrones y Enrique Ochoa en el PRI nacional.



Además de Emilio Zebadúa, un personaje clave en la operación de la "Estafa Maestra" es Simón Pedro de León Mojarro, cuñado del ex Gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso, y ex coordinador de delegaciones de la Sedesol durante la gestión de Rosario Robles.



Además de Zebadúa, hay otros tres ex colaboradores de Robles que también negociaron el criterio de oportunidad para ser colaboradores de la FGR.



Se trata de José Antolino Orozco Martínez, exjefe de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional; Marcos Salvador Ibarra Infante, ex director general de Coordinación de Delegaciones, y María del Carmen Gutiérrez Medina, exjefa de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional en la Sedatu y la desaparecida Sedesol.



Horacio Duarte Olivares, cercano colaborador de Andrés Manuel López Obrador, operador electoral de Morena y actual director de Aduanas, adelantó que en la trama de la "Estafa Maestra" surgirán más implicados.



"Se desmorona el pacto de silencio construido desde el interior de las mafias que gobernaron a México. Peña Nieto, Emilio Zebadúa, Rosario Robles y una lista de más nombres que están por salir.



"#UnPeligroParaMexico", escribió en su cuenta de Twitter.