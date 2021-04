IMSS reconocen "error" en falsa aplicación de vacuna

Eduardo Hernández

MÉXICO.- Después que en redes sociales circulara e hiciera viral un video, donde se aprecia a un agente de la salud aplicando la dosis anti-covid; Una usuaria identificada como Aletopia denunció que en la sede de vacunación de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas Unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional (IPN), en la alcaldía Gustavo A. Madero, una enfermera "engañó a su familiar", haciéndole creer que le aplicó la vacuna Sputnik V contra Covid-19, pero sólo le hizo un piquete con una jeringa sin líquido.

Está circulando este vídeo, supuestamente sucedió en Zacatenco, @TuAlcaldiaGAM. Si esto es real, es un verdadero crimen y debe castigarse. Es importante que @SSalud_mx @GobiernoMX investiguen. pic.twitter.com/ct1CAC1Nwl — Jorge Gaviño (@jorgegavino) April 3, 2021

La usuaria que denunció el hecho detalló que, al percatarse de que no se le aplicó nada a su familiar, se acusó a la enfermera con un superior y "efectivamente reconoció que fue un ‘error’ y que no volverá a suceder. Pero de eso no podemos estar seguros".

"No sabemos los motivos que llevaron a la ‘enfermera’ a engañar a un paciente, pero esto no puede quedar así, y se le hará una denuncia. Favor de difundir para que estén muy atentos todos", indicó Aletopia en su cuenta de Twitter.

Después de acusar a la enfermera, la supervisora reconoció que fue un “error” y que le aplicaría correctamente la vacuna a mi tío, aquí el video y ahora si se ve en la jeringa que baja el émbolo con líquido.

Estén atentos y que nos les pase por favor. pic.twitter.com/pNIzenY777 — Aletopia (@aletopia) April 3, 2021

Refirió que después de acusar a la enfermera, la supervisora reconoció que fue un "error" y que le aplicaría correctamente la vacuna a su tío, y en otro video se observa que se le aplica la dosis a su familiar y que en la jeringa baja el émbolo con líquido.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de Salud capitalina (Sedesa) reconocieron que una voluntaria cometió un error al aplicar el biológico al adulto mayor, por lo que se ofreció una disculpa y se procedió a aplicar la vacuna de manera correcta.

▪️TARJETA INFORMATIVA▪️

Con relación a los hechos ocurridos en la jornada de vacunación de ayer en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, la #SEDESA y @Tu_IMSS lamentan lo ocurrido e informan lo siguiente: pic.twitter.com/DJgxptB57e — IMSS (@Tu_IMSS) April 4, 2021

En una tarjeta informativa, ambas instituciones indicaron que a la voluntaria le fue retirada de la célula de vacunación correspondiente y que se reforzarán las medidas de vigilancia sobre el personal que participa en las jornadas de inmunización.

Mejor organización

En el segundo día de vacunación contra Covid-19 en la alcaldía Iztapalapa, el proceso fue más rápido y no se observaron largas filas de adultos mayores quienes buscaban recibir la primera dosis de la vacuna Sputnik V; las vialidades cercanas se saturaron.

En la sede de Telecomunicaciones de México, en la colonia Leyes de Reforma segunda sección, el proceso fue muy ágil, pese a que el día anterior se generó un caos por el gran número de personas que acudieron.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, recorrió las Macro Unidades de Vacunación en la GAM e Iztapalapa.

