INAH demandará por publicidad de 'La Casa del Dragón' en Chapultepec

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) demandará a MAX Latinoamérica tras hacerse virales videos del Castillo de Chapultepec con banderas de ‘La Casa del Dragón’.

Estos videos forman parte de una campaña publicitaria de la serie de televisión que estrenará su segunda temporada el domingo 16 de junio.

En fotos y videos difundidos en redes sociales se aprecia el inmueble capitalino intervenido con banderas y pendones alusivos a la protagonista de esta serie, Rhaenyra Targaryen, con el objetivo de promocionar el estreno de su nueva temporada.

El majestuoso Castillo de Chapultepec no fue la única construcción que formó parte de esta campaña publicitaria.

El edificio Empire State y el puente de Manhattan, ambos en Nueva York, también ‘alzaron’ sus banderas del ‘Equipo Negro’ y el ‘Equipo Verde’.

The Manhattan Bridge is for those loyal to Queen Rhaenyra. #TeamBlack #RaiseYourBanners pic.twitter.com/HhSKW1xBD7