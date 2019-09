Indígenas, folclor de AMLO: Xóchitl Gálvez

Mayolo López

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Tras sostener que los indígenas son para el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) mero "folclor", la senadora Xóchitl Gálvez advirtió que las comunidades originarias pueden presentar una controversia constitucional por el recorte presupuestal a sus pueblos.

"A mí lo que me parece inaceptable es que los indígenas sean el folclor del Presidente. Que los traiga a su toma de protesta, que los traiga para el grito de Independencia y no los tome en cuenta para asignarles recursos públicos, o sea ya basta de ver a los pueblos indios como el folclor y no como los sujetos de derecho", protestó la hidalguense.

Denuncia Xóchitl Gálvez recorte presupuesto para los indígenas

Gálvez reprobó que en el Paquete Económico 2020 haya un recorte de 41 por ciento al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y por el otro auspicie recorte a programas de ese sector.

"El Presidente lanzó la arenga 'Vivan los pueblos indígenas' el 15 de septiembre, pero por otro lado desaparece el programa de infraestructura del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas", cuestionó la panista.

La senadora explicó que es factible que las comunidades indígenas presenten una controversia porque Constitución establece el reparto de recursos suficientes para detonar la infraestructura de los pueblos y comunidades indígenas en educación, salud y carreteras.