Los indígenas de México luchan contra el prejuicio y racismo

Ciudad de México.- Romanticismo es racismo cuando impera como visión hacia los pueblos indígenas, advierte el poeta en lengua nahua Mardonio Carballo, titular de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas (DGCPIU) de la Secretaría de Cultura (SC).

Y son los medios de comunicación y el cine los que han propagado el folclor y los estereotipos que derivan de tal mirada.



"Esto ha abonado a una percepción muy sesgada de los pueblos indígenas", expresa en entrevista.



"La televisión y el cine han jugado un papel fundamental en el asunto del racismo, desde la época dorada del cine mexicano, con personajes como María Candelaria o Tizoc.

"Si bien respondían a su propio tiempo y a su propio sentido de dignificación nacional, también es cierto que terminaron por perpetuar en años futuros, el presente nuestro, una serie de prejuicios en torno a la supuesta conducción y las formas de hablar de los integrantes de los pueblos indígenas", sostuvo.



El periodismo mexicano, observa, tampoco ha tomado en cuenta en demasía la conformación lingüística, diversa, multinacional del país, y muy pocas veces, más allá de las radios comunitarias, tienen un espacio la diversidad de lenguas y culturas.



A partir de estas reflexiones, la dirección que Carballo encabeza ha decidido celebrar con un foro plural el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo.



Participarán, entre otros ponentes, la lingüista y escritora mixe Yásnaya Elena Aguilar, la académica y comunicadora Gabriela Warkentin, los periodistas Marcela Turati, Hermann Bellinghausen y Daniela Rea, así como los funcionarios Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; Aleida Calleja, titular del Instituto Mexicano de la Radio, y Benito Taibo, director de Radio UNAM.



Todos ellos participarán en el foro "Prácticas sanas del periodismo en un país pluricultural", y además se han programado dos ponencias: "Pueblos, etnias y comunidades, Distintas formas de nombrar a los sujetos de derecho", de Larisa Ortiz, secretaria de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México, y "Sistema Nacional de Radios Indigenistas", que impartirá Adelfo Regino, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.



Los temas referentes a un país multilingüístico, plural y diverso podrían incorporarse en las escuelas de periodismo, sugiere Carballo, para formar parte del currículo y ofrecer al estudiante una comprensión más cabal de acontecimientos como la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014.



"Un oído atento encontrará que Ayotzinapa no es una palabra en español. Entonces, si uno piensa en las normales rurales, a las cuales va la gente más pobre de este país, y los más pobres son los integrantes de los pueblos indígenas, tendría que preguntarse: ¿cuántas lenguas se hablaban en ese grupo de 43 desaparecidos?, y eso te lleva a una tesis no sólo de una desaparición forzada, sino de una desaparición que tiene tintes de etnocidio", explica el también periodista, productor y traductor.



El foro organizado por la DGCPIU es animado por la convicción de que los medios pueden contribuir a la reconciliación del país.



"Así como en su momento la televisión y el cine nos llevaron hacia la ruta de un supuesto orgullo por lo mexicano, en detrimento de los pueblos indígenas, pueden ahora (los medios) hacer la diferencia entre un país que no quiere mirarse el ombligo a otro que se siente orgulloso de sus múltiples ombligos".