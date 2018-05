Agencia

Puebla.- A través de Facebook, se denunció a un automovilista de Puebla, quien fue grabado desde otro vehículo en el momento en que arrastra a un perro bajo la lluvia por las calles de la ciudad, lo que ha desatado la indignación de los internautas.

En el video, la persona que graba el momento pide a los dos ocupantes de un vehículo Toyota Avanza, con placas de circulación UAM-5976, del estado de Puebla, a que suban al perro al vehículo, ante el evidente cansancio del canino, sin embargo, el automovilista y su copiloto se ríen y se niegan a hacerlo, informa el portal Sin Embargo.

"¡Mete al perro! Les estoy diciendo que metan al perro y no quieren meterlo. El can viene lastimándose, ya no puede. ¡Mete al perro, ya no puede caminar!", se escucha decir al joven que persigue al vehículo Toyota.

Segundos después, se ve a otro automovilista que se aproxima para cerrarle el paso al vehículo que trae arrastrando al animal, por lo que el conductor de la Toyota se ve obligado a detenerse y entonces el copiloto baja de la unidad y se dirige a la banqueta junto con el perro.

El video ha generado una gran indignación entre los usuarios de la red social, quienes han calificado el hecho como poco ético y como un claro ejemplo de maltrato animal.

De acuerdo con el mensaje que acompaña al video, la mañana del domingo, cuando los dueños del vehículo vieron que el video se había viralizado, muy molestos "dijeron que el perro no sufre maltrato".

Tras estos hechos, la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos del municipio, a través del Departamento de Protección Animal, dio seguimiento al caso y realizó una valoración, determinando que la mascota se encuentra en óptimas condiciones físicas y con buen estado de salud.

Además, dará seguimiento a la denuncia presentada por una Asociación Civil ante el agente del Ministerio Público. En tanto continúa el caso, se brindó asesoría y pláticas de tenencia responsable a los dueños del can, para evitar que suceda alguna situación similar, según Milenio.com.