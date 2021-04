INE ordena a AMLO borrar de redes sociales la conferencia mañanera

Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador eliminar de redes sociales y de páginas del Gobierno federal contenido del 16 de abril, incluyendo la conferencia mañanera, por violar veda electoral.

Nuevamente, el INE ordenó al presidente no difundir logros ni interferir en el proceso electoral con sus declaraciones.

La Comisión de Quejas dio la razón al PRD, que denunció al Primer Mandatario de violar la veda de propaganda gubernamental y los criterios del Tribunal Electoral al hablar, el 16 de abril, sobre entrega de programas sociales en Guerrero, Chiapas y Oaxaca de su Gobierno.

El resolutivo establece:

"Se ordena al Presidente de México que durante las campañas electorales y hasta el día de la jornada electoral, se abstenga de difundir logros de gobierno, obra pública o emitir información dirigida a incidir en las preferencias electorales de la ciudadanía".

Además, si no se cumple, le aplicarán sanciones al presidente.

El órgano electoral aplica al tabasqueño una medida cautelar, en su modalidad de tutela preventiva por difusión de propaganda gubernamental en periodo de campaña, en contravención con el artículo 41 de la Constitución y de los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral.

Durante la discusión, los consejeros criticaron que el Primer Mandatario continúe involucrándose en el proceso electoral.

Incluso le recordaron la última sentencia de la Sala Superior, en la que los Magistrados le detallan los temas prohibidos, como logros en obra pública y programas sociales, y no importando si el Presidente responde a una pregunta durante su conferencia.

El consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión, afirmó que incluso en su conferencia de este lunes, el Presidente habló sobre las encuestas que favorecen a su partido, por lo que es pertinente hacer el llamado para el resto del proceso.

"Una muy respetuosa invitación al titular Poder Ejecutivo Federal para que las normas contenidas en la Constitución para asegurar la equidad en la contienda, a través de la neutralidad de los gobernantes, se cumplan.

Aclaró que como es "un tema sensible" para algunos, no se está prohibiendo la conferencia, sólo se le ordena que no puede hablar de logros ni asuntos electorales.

