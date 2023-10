INE pide a Xóchitl bajar video difamatorio sobre Sheinbaum

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE emitió una orden dirigida a Xóchitl Gálvez, aspirante presidencial del Frente Amplio por México, en la que se le solicita retirar un video donde cuestiona la selección de Claudia Sheinbaum como candidata presidencial de Morena y critica a dicho partido.

Por unanimidad, los consejeros electorales determinaron procedentes las medidas cautelares solicitadas por Morena, que acusó a la senadora de tratar de desprestigiar a su aspirante presidencial.

La Comisión determinó que las expresiones que contiene el video, constituyen propaganda electoral en contra de una fuerza política y de una persona que públicamente ha manifestado su intención de postularse a la Presidencia de la República previo al inicio de la etapa de precampañas, lo que podría vulnerar la equidad de la contienda.

El video subido a YouTube --con el hashtag #NoEraElla-- no menciona directamente a Morena o a Sheinbaum, pero sí aparece su imagen y en él se mencionan frases como ‘ella no era suficiente’ y ‘no tiene lo que se necesita para pelear por México’.

‘Descubrieron que no era ella, que no es suficiente, que no les alcanza, descubrieron tarde que ella no tiene lo que se necesita para sentir a México, para pelear por México'.