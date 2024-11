INE reanuda preparativos para la elección del Poder Judicial

El Instituto Nacional Electoral (INE) reanudó este miércoles los preparativos para la elección del Poder Judicial, programada para el próximo 1 de junio, con la instalación oficial de la comisión organizadora del proceso.

Esta comisión, encargada de coordinar la elección de jueces, magistrados y ministros, fue aprobada originalmente el 23 de septiembre. Sin embargo, el proceso había sido suspendido temporalmente por órdenes judiciales.

La situación cambió el pasado lunes, cuando el Tribunal Electoral federal resolvió que dichas suspensiones no afectaban la continuidad del proceso, permitiendo al INE retomar sus actividades.

"La realización de este proceso electoral ha sido compleja, muy compleja, por todo lo que reviste, pero no tengo la menor duda de que contamos con un equipo no solo de directivos, sino también en las juntas locales en cada una de las entidades federativas, así como también en cada una de las 300 juntas distritales", dijo el consejero Jorge Montaño Ventura, presidente de la Comisión Temporal.

"El camino que tenemos por delante es difícil, pero las y los aquí presentes y a quienes me he referido sabemos bien a qué nos enfrentamos. Sabemos hacer elecciones y las hacemos bien".

La instalación fue aprobada por las también consejeras Norma Irene de la Cruz Magaña y Rita Bell López Vences, integrantes de la comisión.

En la elección estarán en disputa 881 cargos con unos 5 mil 100 candidatos en boletas.

Por esa cantidad de cargos, el INE ha solicitado un presupuesto de 13 mil 205 millones de pesos, que ha sido rechazado por Morena y el gobierno federal.

Las dos consejeras también resaltaron lo complejo que ha sido el proceso electoral, derivado de la polémica reforma judicial promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

A pesar de eso, confió en tener buenos resultados.

"Pese a las tribulaciones que pesan en torno a quienes no hemos hecho más que trabajar y buscar lo mejor y la mejor vía para garantizar lo que hoy es un mandato constitucional".

La consejera De la Cruz Magaña insistió en el inédito proceso electoral que fue combatido por más de 520 suspensiones y amparos y la petición al Congreso para ampliar los plazos para la elección, además de que reconoció que quizás aún tendrá que ser litigada.

"Este va a ser el sabor de este proceso y nos estamos enfrentando a algo inédito, nuevo", subrayó, para luego resaltar el profesionalismo de los trabajadores del INE.