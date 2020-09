Infonavit se une al reclamo a la FGR por cheque donado a la 4T para rifa del avión

Abel Barajas

MÉXICO.- El Infonavit reclamó a la Fiscalía General de la República los 5 mil 88 millones con los que indemnizó a Telra Realty, una suma que incluye los 2 mil millones que el fiscal Alejandro Gertz Manero "donó" en febrero pasado para la rifa del avión presidencial.

De acuerdo con Grupo Reforma, el dinero corresponde a una indemnización que en 2017 pagó el Infonavit a Telra Realty, por la terminación anticipada del contrato para implementar el programa Movilidad Hipotecaria, y que ahora es objeto de una investigación federal por administración fraudulenta, entre otros delitos.

Los 2 mil millones que Gertz presumió donar para costear los premios de la rifa del 15 de septiembre, es un dinero que los hermanos André y Max El Mann Arazi, dueños de Fibra Uno, entregaron el 6 de febrero pasado a la FGR en dos cheques para reparar el daño que les correspondía y cancelar las acusaciones penales en contra.

"Cheques que serán ingresados a la partida presupuestal que el gobierno federal aporta al lnfonavit. Una vez que sean debidamente cobrados los cheques en mención por mi representado se dará por satisfecho de la reparación del daño y manifiesto que una vez realizado lo anterior se procederá a la aprobación del acuerdo reparatorio", dijo el instituto en un oficio de recepción.

Generosa donación de Alejandro Gertz Manero

Pero no contaban con que Gertz lo donaría a la presidencia. El dinero que entregaron los El Mann fue depositado por la FGR en una cuenta de BBVA y puesto a disposición del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) con el fin de pagar la rifa.

En mayo, los empresarios Rafael y Teófilo Zaga, dueños de la empresa Telra, también implicada en las indagatorias, señalaron en una carta pública que ese cheque no tenía fondos.

Y el 14 de agosto, Gabriel Vázquez Guarneros, apoderado del Infonavit, compareció ante la FGR para manifestar que el instituto es víctima u ofendido en el caso por lo que reclamaba la reparación del daño.

"Los recursos tienen su origen en recursos del fondo administrativo del instituto, que desde luego le generó un detrimento al Infonavit, perjuicio que con posterioridad se acreditará derivada de la pérdida de los 5 mil 88 millones de pesos que el instituto dejó de percibir o generar ganancias respecto de la cantidad antes descrita", dice Vázquez.

Exigen indagatoria penal

Pidió además que se continúe con la indagatoria penal para establecer la responsabilidad de los funcionarios públicos que hayan intervenido por parte del Infonavit, y otras personas implicadas como Rafael y Teófilo, ambos de apellidos Zaga Tawil, la empresa Telra Realty, y "demás personas físicas y morales que pudieran resultar involucradas".

Al final el Indep no cobró el cheque y lo regresó a la Fiscalía porque legalmente no puede atesorar bienes que no estén asegurados por el Ministerio Público y ese dinero no está inmovilizado bajo esa figura legal.