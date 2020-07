Se unen intelectuales contra AMLO y Morena; el presidente los descalifica

Ciudad de México.- Los historiadores Enrique Krauze y Jean Meyer lamentaron la descalificación del Presidente Andrés Manuel López Obrador al manifiesto suscrito por académicos e intelectuales.

El grupo promueve una alianza entre ciudadanos y partidos de oposición para competir en las elecciones de 2021, quitar a Morena la mayoría en la Cámara de Diputados y que el Legislativo se convierta en un contrapeso político en el país.

"Mientras la pandemia arrasa con la vida de decenas de miles de compatriotas desprotegidos, mientras la economía y el empleo se desploman, mientras la violencia impera, el Presidente ataca a un grupo de intelectuales", escribió Krauze en su cuenta de Twitter.

Interrogado más tarde sobre el tema, Krauze solo quiso remitirse a lo publicado en sus redes sociales.

Sobre la descalificación de López Obrador al manifiesto público, el también historiador Jean Meyer planteó que hay que dar la batalla.

"No me sorprende, es triste, pero así es", contestó Meyer.

"No hay peor combate que el no se dé. Entonces, eso va para largo y no hay que dejarse", agregó.

Meyer hizo referencia al antecedente del enfrentamiento de López Obrador con científicos y académicos.

"No me sorprende, era de esperarse. Desde un principio ha declarado la guerra a la ciencia y a la academia, confundiendo el grupo político del porfiriato que se llamaba "los científicos", que no eran para nada gente de ciencia, sino que se trataba de una filosofía política positivista", comentó.

'Jefe de partido'

Para Agustín Basave, quien se quitó la máscara al llegar a la Presidencia fue López Obrador, pues las prácticas autoritarias que antes criticaba ahora las aplica.

"Nosotros siempre hemos estado en contra del viejo régimen. Al menos yo, estaba seguro que habíamos llegado al nirvana democrático, pero estamos retrocediendo.

"Él dice: 'fuera máscaras', pero fue él quien se quitó la de Jefe de Estado y mostró su verdadero rostro de jefe de partido", apuntó el profesor de Ciencia Política del ITAM.

El ex dirigente del PRD es uno de los 30 intelectuales que firmaron un desplegado llamando a los partidos de oposición a hacer alianza rumbo a la elección de 2021.

"El Presidente respondió a su estilo polarizador, pero no dice nada del fraude a la ley para tener mayoría en la Cámara, de la ausencia de contrapesos. Se aferra al verbo recobrar (el contrapeso en San Lázaro) y dice que quieren recobrar el viejo régimen. Por supuesto que no.

El autor del libro "La cuarta socialdemocracia" insiste en que nadie le cree al Presidente que se mantendrá imparcial en la próxima elección, cuando ha demostrado que está ya en contienda por el 2021.

Otra muestra de que es la representación del antiguo régimen, indicó, son sus advertencias sobre lo que dirá el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, cuando llegue a México.

"Nosotros siempre hemos exigido castigo para Enrique Peña Nieto, pero el Presidente no lo toca ni con el pétalo de una declaración, él sí ha cumplido su pacto de impunidad", añadió.