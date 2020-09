Intelectuales Vs. AMLO: "Pretende socavar la libertad de expresión"

Ciudad de México.- "En defensa de la libertad de expresión" es el título de un desplegado firmado por poetas, científicos, artistas, escritores, académicos, periodistas, cineastas -que se divulga desde este jueves- donde advierten que el presidente Andrés Manuel López Obrador "pretende socavar la libertad de expresión".

Los más de 650 firmantes manifiestan que hoy en México la libertad de expresión está bajo asedio y que con ello "está amenazada la democracia".

Señalan que el presidente Andrés Manuel López Obrador utiliza "un discurso permanente de estigmatización y difamación contra los que él llama sus adversarios" y que con ello "agravia a la sociedad, degrada el lenguaje público y rebaja la tribuna presidencial de la que debería emanar un discurso tolerante".

Con un enfático llamado, "Esto tiene que parar", recalcan que el Presidente profiere juicios y propala falsedades que siembran odio y división en la sociedad mexicana.

"Sus palabras son órdenes: tras ellas han llegado la censura, las sanciones administrativas y los amagos judiciales a los medios y publicaciones independientes que han criticado a su gobierno. Y la advertencia de que la opción para los críticos es callarse o dejar el país".

Esto tiene que parar. En defensa de la libertad de expresión. pic.twitter.com/nGOq517qgM — Alma Maldonado (@almaldo2) September 17, 2020

El documento describe que el Presidente ha despreciado la lucha de las mujeres y el feminismo, despreciado el dolor de las víctimas por la violencia, ignorado los reclamos ambientalistas, lesionado presupuestalmente a los organismos autónomos, tratado de humillar al poder judicial, golpeado a las instituciones culturales, científicas y académicas, y que ahora pretende socavar la libertad de expresión.

"Recordemos, por último, que no se estigmatiza a personas físicas o morales desde el poder presidencial sin ponerlas en riesgo. No se alimenta el rencor desde esa tribuna, sin que el odio llegue al río alguna vez".

La carta está firmada por más de 650 personas, entre éstos Javier Sicilia, Enrique Krauze, Arturo Ripstein, Enrique Serna, Antonio Lazcano, Gabriel Zaid, Agustín Basave, Álvaro Uribe, Ángeles Mastretta, Arnaldo Kraus, Claudio X González, Enrique Florescano, Héctor Aguilar Camín, Julia Tagüeña, Silvia Lemus, Carmen Boullosa, Homero Aridjis, Roger Bartra, Ricardo Pascoe, Rafael Pérez Gay, Héctor de Mauleón, Rubén Aguilar Valenzuela, Sara Sefchovich, Raúl Padilla, Paulina Lavista, Mónica Lavín, Raúl Trejo Delarbre, Sergio López Ayllón, José Antonio Crespo, entre otros.

Los responsables de la publicación son Roger Bartra y Francisco Valdés Ugalde.