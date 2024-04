¡Interpol ya es mexicano! Así se vivió su concierto en el Zócalo de la CDMX

Interpol en el Zócalo, fue un evento inusual para muchos que no conocen a fondo la banda de rock, pero una evolución lógica para sus seguidores en México. El concierto atrajo a cerca de 160 mil asistentes, convirtiendo a Interpol en parte de un selecto grupo de artistas que han conquistado este emblemático lugar, como Paul McCartney, Roger Waters, Café Tacvba, Los Fabulosos Cadillacs y Julieta Venegas.

Desde que se anunció el concierto a principios de abril, se creó una gran expectativa, representando la mayor convocatoria en la carrera de la banda. Aunque Interpol es conocido por tocar en espacios más pequeños, en México llenan regularmente lugares como el Palacio de los Deportes y han encabezado festivales masivos como el Corona Capital y el Vive Latino.

El vocalista Paul Banks, acompañado por el guitarrista Daniel Kessler y el baterista suplente Chris Broome, agradeció a los fanáticos mexicanos, expresando el amor de la banda por México, su "segundo hogar". Interpretaron éxitos como "PDA", "Evil", "Obstacle 1" y "Slow Hands", además de un repertorio que abarcó toda su discografía.

El concierto fue memorable, con un efecto visual especial cuando las luces de los edificios antiguos que rodean el Zócalo se encendieron en rojo, evocando la portada de su primer álbum. La noche incluyó sorpresas como la participación del Mariachi Fiesta Mexicana, que interpretó sus clásicos junto con una versión de "Evil" de Interpol.

Interpol agradeció a la Ciudad de México por el evento y a todos los equipos involucrados. El concierto concluyó con una segunda presentación de "Stella was a diver and she was always down". Los asistentes, como Julio Alberto Martínez, expresaron su emoción y lo calificaron como "único" y "digno de recordar".

El evento también contó con el dúo estadounidense Water from Your Eyes como teloneros, quienes se mostraron honrados de participar en una fecha tan importante y aprovecharon para expresar su apoyo a Palestina.

Fanaticos agradecen a Interpol por "revivir sus recuerdos"

¡Interpol ya es mexicano! Así se vivió su concierto en el Zócalo de la CDMX / (Foto: AP)

Interpol, es una banda muy querida por las letras de sus canciones que a muchos de los 'veintisiempre' les movió la cajita de recuerdos, quienes a todo pulmón entonaron sus canciones y a uno que otro le llenó los ojitos de alegría, esperanza y un 'poquito de melancolía'.

Aquí te compartimos algunos memes que se pudieron ver en la red social 'X', dónde se puede leer frases graciosas de los usuarios como: 'Estos gringos si se pueden quedar aquí', "¿Cómo te fue en el concierto de interpol? Yo: Lloré cuatro veces", entre otros.

Te quiero mucho Interpol, por tí le eché ganas a la secundaria-prepa. Hoy fue un reencuentro con ese pinche adolescente melancólico, inquieto y cabrón. ❤️‍🔥 pic.twitter.com/stibZf3Rrc — El pinche Juan (@JuanSonBaeza) April 21, 2024