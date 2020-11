“Aquí les tocó vivir”, dice titular de la Conagua a habitantes de Tabasco

Villahermosa.- Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador recorre esta mañana zonas de Tabasco para inspeccionar la condición en la que se encuentra el estado, luego de las inundaciones que se registraron en 13 de los 17 municipios de la entidad; en las redes sociales critican la respuesta de Blanca Elena Jiménez Cisneros, directora de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), al ser cuestionada sobre las inundaciones: “aquí les tocó vivir”, dijo.

La funcionaria dio esta declaración al ser entrevistada por un medio de circulación nacional sobre la probabilidad de más inundaciones en esta entidad, en donde ya se han reportado ocho decesos debido a la acumulación de agua en las zonas urbanas y rurales de la entidad.

“Yo no le puedo decir que no se desbordará, ni tampoco les voy a decir que no se van a inundar porque, para las condiciones de como ustedes viven, es mejor estar prevenido, así como estar conscientes, como diría alguna gente del medio: aquí les tocó vivir. Hay que aprender a vivir con lo que hay y estar muy conscientes de la situación”, dijo a su interlocutor.

#AzucenaxMilenio | La Directora de #Conagua, Blanca Jiménez, dijo en entrevista con mi compañero @escobarrez que los tabasqueños deben estar prevenidos y conscientes de dónde les tocó vivir pic.twitter.com/0ymXGW2k3X — Azucena Uresti (@azucenau) November 14, 2020

Hay más de 150 mil personas afectadas y ocho decesos

La declaración ha causado indignación debido a que esta semana Jorge Mier y Terán, titular del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco (IPCET), dio a conocer que ocho personas han perdido la vida a causa de las inundaciones que no han dado tregua a las comunidades.

El funcionario estatal especificó que actualmente las principales afectaciones las tienen detectadas en los municipios de Centla, Jalpa de Méndez, Nacajuca, Macuspana y Centro.

"Tenemos muchas colonias, muchas comunidades con agua, afortunadamente ha dejado de llover pero hay que seguir trabajando con extracción de agua, y en otros casos esperar a la filtración, porque no hay ni forma de sacar el agua", dijo a la prensa local el pasado 12 de noviembre.

"Tenemos más de 12 mil personas en refugios temporales que se están atendiendo en los distintos municipios, lamentablemente ocho personas fallecidas".

Mier y Terán añadió que se tiene el cálculo de aproximadamente 150 mil personas afectadas por el estancamiento de agua, principalmente en 10 de los 17 municipios.

Este fin de semana, la Conagua ha pronosticado más lluvias sobre Tabasco.

Llega AMLO a evaluar la situación en Tabasco

El titular del Ejecutivo federal aterrizó en el Aeropuerto Internacional Carlos Rovirosa Pérez, en Villahermosa, alrededor de las 10:00 horas y se espera que esta tarde dé una conferencia de prensa.

Esta es la segunda gira que el presidente López Obrador hace por la entidad, ya que el fin de semana pasado también estuvo presente en el lugar para conocer la emergencia que atraviesa la población tabasqueña.

Visitamos un albergue en Belén, Macuspana. pic.twitter.com/SMDnisFqbD — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 14, 2020

Durante esta semana, el mandatario informó sobre la implementación de un plan integral para evitar que en el futuro se sigan registrando inundaciones; él propuso una inversión de 200 millones de pesos para la compra de dragas para desazolvar múltiples ríos en Tabasco.

El presidente López Obrador también agregó que, como parte del plan integral, se tiene planeado apoyar a lo inmediato a los damnificados por las inundaciones, a quienes se les podría llevar a albergues temporales.

Mientras tanto, en las redes circulan videos de la situación que se vive en las zonas inundadas.