Investigan a edil de Oaxaca por golpear a mujer en plena vía pública

El alcalde de San Pedro Ixtlahuaca, Oaxaca, Roberto Pérez Delgado, enfrenta una investigación tras ser acusado de agredir a una mujer en la vía pública, incidente que ha causado indignación.

En respuesta, el político afiliado al Partido Verde anunció que se separará temporalmente de su cargo.

El incidente ocurrió la tarde del 18 de diciembre en el paraje Los Huajales, donde un video captó al edil mientras golpeaba y jalaba del cabello a una mujer vestida con ropa típica del Istmo de Tehuantepec. Además, se observa cómo el alcalde le arrebata su teléfono.

En las imágenes, la mujer, vestida con una falda amarilla, intenta acercarse a un grupo de personas, pero es interceptada por Pérez Delgado, quien, con una chaqueta gris, la detiene violentamente al sujetarla del cabello.

Pérez Delgado vuelve a acercarse a la mujer, le pega y la toma del cabello nuevamente hasta que un policía municipal los separa. Posteriormente, aparece a un costado del presidente municipal un sujeto de camisa azul que lo resguarda con lo que parece ser un machete.

La mujer se apartó por un instante del tumulto y comenzó a grabar con su teléfono hasta que el edil la siguió y se lo arrebató por la espalda.

Luego que el edil fue exhibido en redes sociales, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que inició una carpeta de investigación por la agresión que está a cargo de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género.

Por su parte, el gobernador de Oaxaca, el morenista Salomón Jara, señaló que Pérez Delgado debía separarse del cargo y asumir las responsabilidades frente a las autoridades competentes.

A través de Facebook, el edil confirmó que se separaría del cargo para no entorpecer las investigaciones; sin embargo, declaró que las imágenes difundidas en redes sociales están fuera de contexto.

De acuerdo con la versión del edil, la agresión ocurrió cuando se dirigía a la ‘Mayordomía de la Virgen de la Soledad’ y una mujer le pidió auxilio tras ser embestida junto con su hijo por un mototaxi.

Indicó que tras el arribo de la policía para detener al conductor, que presuntamente agredió a la mujer, compañeros del gremio del motociclista también comenzaron a agredirlos.

El político no hizo referencia a la mujer que golpea en la grabación, pero en redes sociales la mujer, que aparentemente fue atropellada, salió en defensa del edil.

"Le pedí yo misma el auxilio, él llamó a la patrulla, llamó a la ambulancia, después llegó otra señora de falda amarilla, desconozco de dónde sea la señora, porque no la ubico aquí en San Pedro. No sé de dónde sea", contó.