Investigan posible relación del CJNG con atentado a Ciro Gómez Leyva

Autoridades investigan si en el atentado contra el periodista CiroGómez Leyva podrían estar relacionado el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), informó el Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch.

Además indicó que algunos de los detenidos han hecho referencia a ese grupo delictivo durante las audiencias realizadas, por lo que revisan si es así pues no pueden apegarse solo a lo que digan.

Asimismo, refirió que todos los presuntos autores materiales del atentado contra el periodista fueron detenidos ya solo falta aprehender a los materiales, informó.

Cabe mencionar que se sabe que Héctor Eduardo, alias El Barth, asesinó a una persona después del atentado contra Gómez Leyva; sin embargo, se desconoce si fue a su cómplice.

Fue la noche del pasado viernes 16 de diciembre que el periodista Ciro Gómez denunció que dos motociclistas atentaron contra su vida, no obstante, pudo salir ileso del ataque gracias a que su camioneta estaba blindada.

Según narra en su cuenta de Twitter, fue alrededor de las 11:10 pm cuando, a 200 metros de su casa, dos personas en una motocicleta le dispararon "al parecer con la clara intención de matarme".

Agregó que lo salvó el blindaje de la camioneta que manejaba y que ya había enterado del asunto a las autoridades.

