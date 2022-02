Ivermectina no fue un experimento en pacientes Covid: López- Gatell

Hugo López- Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud negó rotundamente que la administración de Ivermectina no fue un experimento brindar el medicamento a pacientes Covid, ya que el fármaco tiene más de 50 años de existencia y ha sido usado en diferentes campañas de salud en el mundo. Asimismo destacó que en 2021 se recomendó no administrar este medicamento, porque no había pruebas suficientes de una buena utilidad para tratar el virus.

"No hubo ningún experimento como señalan muchos medios de información, nos llama la atención este persistente uso de una verdad distorsionada señalando que la Ciudad de México haya dirigido un experimento sin el consentimiento de las personas" expresó López-Gatell.

Además, destacó que la Secretaría de Salud solicitó en agosto de 2021 no administrar este medicamento en las personas contagiadas, por lo que la CDMX obedeció lo establecido en los siguientes días.

"En agosto de 2021 fue la primera vez que recomendamos explícitamente no utilizar Ivermectina porque en ese momento ya había un cumulo importante de evidencia científica a nivel mundial que permitía identificar que no había muestras de utilidad suficiente….Desde septiembre de 2021, es decir, a los pocos días de que apareció nuestra guía clínica federal donde establecimos que no recomendábamos el uso, consistentemente la Ciudad de México también dejó de utilizarla". Detalló el epidemiólogo.

Resaltó que la entidad liderada por Claudia Sheinbaum ha tenido el programa más amplio de respuestas al Covid, por ser la primera ciudad en brindar kits sanitarios para los pacientes, y otorgó la asistencia social por vía telefónica.

Finalmente resaltó que el gobierno de México tiene un plan de tratamiento específico para combatir el Covid-19 en el portal coronavirus.gob.mx

¿Ivermectina dañina para la salud?

López-Gatell señaló que la Ivermectina fue diseñada originalmente como un medicamento antiparasitario, informó que el fármaco cuenta con más de 50 años de existencia y se ha utilizado en diversas campañas de salud pública en el mundo.

“Es un medicamento tiene algunas virtudes es considerablemente poco tóxico cuando se usa en dosis recomendadas” expresó el epidemiólogo.

Añadió que otra desinformación que existe con la Ivermectina es que los medios de comunicación anuncian que este medicamento es de uso veterinario, aunque si hay una formulación para uso de esta índole, desde hace 50 años existe una formulación de uso médico. Y aseguró que las dosis administradas en México fueron las convencionales, incluso más bajas, mismas que demuestran que existe muy baja toxicidad.

López Obrador acusa a la oposición

El mandatario acusó que la denuncia que existe en contra del subsecretario López- Gatell y la desinformación sobre el uso de la Ivermectina, es parte de una campaña por parte de la oposición.

“Hay toda una campaña de ataques al gobierno por parte de los conservadores y sus voceros… Todos sabemos que se trata de una pandemia, hemos hecho todo por salvar vidas” declaró el presidente .

Finalmente resaltó que México es una de los primeros países del mundo con más vacunas aplicadas contra Covid-19 y destacó el trabajo realizado por López- Gatell, mismo que se encargó de informar “casi a diario” la situación que se vivía en la pandemia.

