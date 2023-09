Jaime Maussan lleva a cuerpos de 'seres no terrestres' a la Cámara de Diputados

Jaime Maussan llevó “la voz” de los seres no terrestres a la Cámara de Diputados. Pero no sólo eso: junto a otros expertos del tema propuso que se prepare una la ley en México que reconozca a los fenómenos anómalos no identificados, a fin de generar seguridad en el espacio aéreo, transparentar el tema y poder estudiarlo.

En una audiencia pública convocada por el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, los participantes compartieron sus experiencias sobre el llamado Fenómeno Anómalo no Identificado (FANI), tras haber jurado decir la verdad, algo que se pide a los servidores públicos cuando comparecen ante los diputados.

Al final del foro, Maussan mostró dos cuerpos que, afirmó, no son terrestres y que fueron encontrados en 2017 en Perú, con mil años de antigüedad:

"Vamos presentar dos seres que fueron recuperados en una mina de Perú de diatomea, son cuerpos desecados, que han sido investigados profundamente por periodistas y científicos".

Durante la primera audiencia pública para la regulación de fenómenos aéreos no identificados en la Cámara de Diputados, encabezada por Jaime Maussan, se mostraron supuestos "cuerpos no humanos" encontrados en Nazca, Perú.



Maussan expuso esos dos 'cuerpos' de color blanco y protegidos en cajas especiales en el Salón Legisladores de la Cámara baja.

"De acuerdo a los científicos son seres no humanos que no son parte de la evolución terrestre".

Maussan, que dirigió el foro, resaltó que en Estados Unidos no se ha logrado mostrar restos o evidencias de seres no humanos, como estaba sucediendo en la Cámara de Diputados.

En una primera intervención, Maussan dijo que es trascendental reconocer estos fenómenos en México, para convertir a nuestro País en uno de los primeros en el mundo en aceptar la presencia de los no humanos en nuestro planeta.

"Es inevitable, tarde o temprano lo tendremos que hacer. Aquí la oportunidad para hacer una enmienda a la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano para reconocer al fenómeno anómalo no identificado. Las posibilidades de que exista vida inteligente son indiscutibles, sin embargo, para la ciencia es difícil de aceptar que la vida inteligente se pueda trasladar de un lado a otro porque las distancias son muy granes, al menos lo son para nosotros. El futuro de nuestros hijos podría ser extraordinario si nosotros tenemos el valor de aceptar que estamos siendo visitados por inteligencias no humanas que vienen a la tierra desde las profundidades del universo".

La Cámara de Diputados se puso rara.



Jaime Maussan presentó los cuerpos íntegros disecados de presuntos extraterrestres con más de 1,000 años de antigüedad hallados en Cusco Perú.



Afirma que la UNAM realizó los análisis de carbono 14.



(Con información de Reforma)