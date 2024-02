Jalisco pide ayuda al Congreso en su batalla contra el dengue

La Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) hizo un llamado urgente al Congreso del Estado ante el preocupante aumento de casos de dengue en la región.

La solicitud de la SSJ tiene como objetivo impulsar medidas efectivas para combatir el mosquito transmisor de esta enfermedad.

La Comisión Interinstitucional de la Unidad Transectorial para la Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por Vector aprobó enviar una iniciativa al Poder Legislativo para instar a los 125 municipios a tomar acciones de control y prevención de la enfermedad.

Entre las acciones que se pedirá realizar a los ayuntamientos está, principalmente, la limpieza de espacios públicos.

Jalisco se ubica en el lugar 14 a nivel nacional al acumar 41 casos de dengue, así lo señala la Semana epidemiológica número 5 del Reporte Semanal de Casos en Jalisco, que abarca del 28 de enero al 03 de febrero del 2024.

En tan solo dos semanas, los contagios de esta enfermedad se duplicaron.

Petersen señaló que si bien los casos se seguirán presentando, con estas acciones podrán ayudar a mitigar el impacto y evitar casos graves.

Gabriela Mena Rodríguez, directora general de Salud Pública de la SSJ, comentó que el panorama internacional y nacional es de alarma.

Por ello, agregó, no se baja la guardia y cada semana se intensifican acciones para la eliminación de criaderos.