Jalisco celebra a las familias diversas con exhibición fotográfica

Cada junio, el Orgullo LGBT celebra a las familias que cada persona elige, compuestas a veces por los amigos, las mascotas, la pareja y en general una extensión de la gente cercana.

Con ese pensamiento en la mente, Lalo García, a través de una plataforma cultural organizó una sesión de fotos dedicada a hacer un archivo de la actualidad y visibilizar a las familias diversas en Guadalajara, Jalisco que desafían las anquilosadas y caducas ideas de que la familia son exclusivamente un padre, una madre y los hijos.

Este miércoles, las fotografías se mostrarán en una exhibición pública en el camellón de la avenida Chapultepec bajo el título ‘Lazos Extraordinarios’.

"Mi propia familia es muy chiquita, crecí con mi abuela y con mi tía y mi tía ya no está con nosotros. Siempre que voy en el transporte público me encuentro con mucha propaganda sobre familias tradicionales, hay Frentes por la familia y hasta congresos que no representan a mi familia ni a las familias que tengo cerca" , dice García.