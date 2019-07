Javier Duarte negoció su entrega a cambio de esto

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Que tuvo que pagar una extorsión para proteger a su familia y que recibió dinero del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, en compensación por la “persecución” de la que era objeto, fueron las declaraciones que hizo el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa en una entrevista que ofreció a Reforma.

El exfuncionario asegura que pagó una “extorsión” al exencargado de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, para que dejaran en paz a su familia y le reclasificaran el delito de delincuencia organizada, lo que implicaría conseguir una sentencia más baja, publica Aristegui Noticias.

Desde el Reclusorio Norte, el ex mandatario dijo que Felipe Muñoz Vázquez, quien hasta el mes pasado fuera titular de la Subprocuraduría de Delitos Federales, también fue beneficiario del pago.

Duarte también reveló que, a través de un amigo en común, el ex Presidente Enrique Peña Nieto le regaló una suma de dinero para ayudarlo porque tenía “cargos de conciencia” por la persecución que padecía.

Esos recursos se los entregaron a su hermano Cecil Duarte en una casa de la Ciudad de México y es el mismo dinero con el que se pagó la supuesta “extorsión”.

“Yo después le escribí una carta al Presidente y le dije ‘Presidente, con todo respeto, es algo verdaderamente bizarro, es algo fuera de la realidad lo que estoy viviendo, usted me apoya con algo y eso es lo que estoy pagándole, lo que me están pidiendo sus propios subalternos‘”, explicó Duarte.

“Fue una extorsión hacia mi persona donde me amenazaron con la integridad y con la vida misma de mi familia, no tuve de otra más que hacer eso. Esto no es un cohecho, esto es una extorsión, me extorsionaron: fui extorsionado y tuve que pagar para que dejaran a mi familia en paz y para que aceptara todas las pruebas que me fabricaron en mi contra”, apuntó.

Duarte refirió también que tanto en su salida de la gubernatura como en su captura fue clave Miguel Osorio Chong, pues como Secretario de Gobernación dice que fue quien le pidió que solicitara su licencia y con quien negoció su entrega en Guatemala.

“Fue una negociación (la captura), en donde me dijeron ‘te tienes que entregar antes de la elección del Estado de México, porque de lo contrario no va a funcionar. Y a cambio dejamos a tu familia en paz y tú te entregas'”.

Sobre la presunta extorsión, el diario Reforma consultó a Alberto Elías Beltrán, ex encargado de despacho de la PGR, quien rechazó categóricamente haber recibido pago alguno por ningún proceso judicial, ni por el de Javier Duarte ni por algún otro.

El ex funcionario del gobierno de Peña aseguró que la reclasificación del delito de delincuencia organizada por el de asociación delictuosa, se realizó en un procedimiento abreviado que solicitó la propia defensa legal del ex gobernador.