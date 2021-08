Javier Pastrana acusa a EPN de perder su empleo

"Soy ingeniero civil y estoy desempleado por culpa de Peña Nieto, ya que quitó muchas obras en su sexenio y se las dio a las empresas de sus amigos. Desde entonces me quedé sin trabajo", señala Javier Pastrana, de 54 años de edad.

"Me levanté temprano para participar en la Consulta Popular. Lo que pasa es que tengo otras actividades y preferí primero ejercer mi voto", dijo apoyado por un bastón al arribar a la casilla 4072 en la Colonia Ex Ejido de San Juan de Dios, alcaldía de Tlalpan, donde a las 8:30 de la mañana apenas terminaba el armado de mamparas.

"Ya vez que todas las obras en el gobierno de Peña fueron para Grupo Higa y OHL, los que le regalaron a La Gaviota la Casa Blanca. A las constructoras más pequeñas las llevó a la quiebra", recuerda el ingeniero.

Comentó que después de quedar desempleado tuvo un accidente que le dejo una lesión en la pierna. "Ahora estoy esperando ayuda del hospital de rehabilitación ya que el presidente -López Obrador- está haciendo lo posible porque me hagan la cirugía".

"Yo participo en la consulta para que no haya más corrupción porque de otra forma no habrá prosperidad en México. En realidad, se ha visto con este presidente que lo poquito que ha hecho, se ha avanzado. Todos tenemos errores, pero eso no nos impide que seamos libres en pensar y participar para tener más prosperidad en México", concluyó.

