Jorge Álvarez Máynez Cierra Campaña en CDMX con Rock y Rap.

Jorge Álvarez Máynez, durante su cierre de campaña, destacó que en los 90 días de su gira por el país, con el apoyo de los jóvenes,

"se demostró que no es que a los jóvenes no les interese la política, sino que no les interesa su política (la del gobierno tradicional)".

#AHORA I Llega Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) a su cierre de campaña en el Auditorio BB



Los simpatizantes, jóvenes y equipo de campaña lo reciben con ovaciones #MovimientoCiudadano #EleccionesMéxico2024 https://t.co/O9A8n0GTEJ pic.twitter.com/0mpR0gvbiU — Publimetro México 🌐 📰🏟️🔭🧪🎨💸 (@PublimetroMX) May 30, 2024

Así se expresó el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC) en su evento de cierre, "Máynez Capital Fest", que se desarrolló como un festival musical lleno de canciones, cerveza y marihuana.

"Queremos agradecerles por lo que han hecho, por demostrarle al país que decía que los jóvenes eran apáticos, que somos una generación de cristal. Les demostramos que no es que no nos interese la política, sino que no nos interesa su política", dijo ante un Auditorio BlackBerry lleno, donde la multitud coreaba su nombre.

🧡Jorge Álvarez Máynez: "Nunca más vamos a tener un joven en la cárcel por fumar marihuana, Nunca más vamos a tener en la cárcel a una mujer por decidir sobre su cuerpo". El candidato criticó al cártel inmobiliario y a los medios de comunicación. @RuidoEnLaRed pic.twitter.com/D73Ta4yWg0 — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) May 30, 2024

Además de agradecer a los jóvenes por el éxito de su gira nacional, Álvarez Máynez presentó parte de su proyecto de nación, con el que los jóvenes se mostraron entusiasmados.

"Nunca más vamos a permitir que desarrolladores inmobiliarios, constructores, proveedores del gobierno y medios de comunicación, que financian campañas y luego cobran de manera deshonesta, cancelen el derecho de las personas a una vivienda digna y a vivir con dignidad. Nunca más lo vamos a permitir", prometió a los jóvenes, reiterando que, con su apoyo, cambiará la forma de hacer política en México.

Previo a su discurso, freestylers como Darwin Dco, El Sense, L-Cone, T-Killa, Yoga Fire, Dee y la banda de rock Penny Pacheco entretuvieron al público con su música. El cierre estuvo a cargo de Porter, Zuky, Aczino y otros freestylers.

🌿 Ambiente inusual en el cierre de campaña de Jorge Álvarez Máynez y Salomón Chertorivski: artistas y asistentes fuman marihuana dentro del Auditorio Blackberry. #Campaña2024 #AuditorioBlackberry @El_Universal_Mx @salgadoalelhi pic.twitter.com/1B25o120an — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) May 30, 2024

"El cambio no lo va a hacer un presidente, no lo hizo Fox, no lo hizo Morena. El cambio lo van a hacer ustedes, y quiero darles las gracias porque este va a ser un país donde la gente viva feliz. Para vivir felices, la música, los conciertos y el derecho a la felicidad van a ser una normalidad. ¡Muchas gracias!", concluyó Jorge Álvarez Máynez.

Mensaje de cierre de campaña de @AlvarezMaynez en el "Máynez Fest", Auditorio BlackBerry, 29 de mayo de 2024.



Vamos a hacer historia este 2 de junio. #ElMéxicoNuevoVaEnSerio 🍊🦅. pic.twitter.com/DxYKw4Sq35 — Laura Ballesteros Mancilla 🚲💜💪 (@LBallesterosM) May 30, 2024

¿Cuándo son los otros cierres de campaña?

Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de los partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista, cerró su campaña electoral en el zócalo de la Ciudad de México, ante miles de seguidores.

El cierre de campaña de Xóchitl Gálvez, candidata presidencial por la coalición Fuerza y Corazón por México, será hoy en Monterrey, Nuevo León.

Con información de redes sociales.