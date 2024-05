Jueza acusa presión de AMLO y Zaldívar para favorecer al ejército

La Jueza Sandra Leticia Robledo Magaña aseguró que hubo presiones por sus decisiones judiciales y que fue advertida de que el presidente Andrés Manuel López Obrador la exhibiría en conferencias mañaneras si no modificaba sus criterios.

En entrevista con el medio de noticias Reforma, Robledo reveló las presiones en nombre de AMLO, del Ministro Arturo Zaldívar, entonces titular de la Corte, y de la Sedena, ya que le exigían resolver en favor del Ejército para que le fuera adjudicada la propiedad del rancho Las Mesas, en Valle de Bravo, que disputaban con un prestanombres del ex Gobernador Javier Duarte.

"Lo que nos urge es que se pueda ya usar el bien, ya tienen material adentro, ya están trabajando. No se puede parar por una simple decisión de usted" , dice que le espetó Carlos Alpízar Salazar, en el piso 14 de la sede de la Judicatura, donde era secretario general.