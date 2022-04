Jueza detiene el programa La Escuela Es Nuestra

Este jueves, la jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México ordenó detener la puesta en marcha de La Escuela Es Nuestra, por ser violatorio de los derechos a la educación y a la alimentación de niñas, niños, así como adolescentes y porque las reglas de operación del programa no prevén horas adicionales de clase y servicios de alimentación.

La decisión es resultado de una demanda de amparo presentada el 22 de marzo pasado por Aprender Primero, brazo jurídico de la organización civil Mexicanos Primero (MP). En ella se reclama, entre otras cosas, que la Secretaría de Educación Pública (SEP) violó el principio de progresividad del derecho a la educación y a la alimentación de millones de menores.

“Con la suspensión hay un freno, por el momento, de la aplicación de las reglas de operación de La Escuela Es Nuestra 2022, por lo tanto, todavía no se puede concretar una eliminación del Programa de Escuelas de Tiempo Completo [PETC] (...) No está muerto. Es decir, la resolución le da vida". Dijo a “El Universal”, Fernando Alcázar Ibarra, director de Mexicanos Primero.

Explica que el fallo de la jueza "significa una primera gran victoria en esta lucha que hemos emprendido contra la eliminación de las horas extra de aprendizaje y del servicio de alimentos que forman parte de las Escuelas de Tiempo Completo. Con esta suspensión, la jueza reconoce y presume una violación a la educación y alimentación de niñas, niños y adolescentes".

Agrega que aunque por el momento no se tiene al PETC de regreso, "se permite que en lo que [la jueza] hace el estudio de fondo no se provoque un daño irreparable, que una sentencia ya no pudiera tener los efectos prácticos que queremos, que es que se restauren la jornada ampliada y el servicio de alimentos".

Alcázar Ibarra explica que la próxima semana se definirá si la suspensión de las reglas de operación del programa La Escuela Es Nuestra se vuelve definitiva.

"Veremos qué pasa con esta suspensión, si se vuelve definitiva. Después tendremos una sentencia de amparo para ver qué dice la jueza de Distrito respecto de la eliminación de las Escuelas de Tiempo Completo", comenta.

El pasado 1 de marzo, la SEP anunció la eliminación del PETC, que beneficiaba a 3.6 millones de niñas, niños y adolescentes de escuelas públicas en todo el país.

El 23 de marzo, esa dependencia, a cargo de Delfina Gómez, dio a conocer que los beneficios de los apoyos de alimentación y horario ampliado que contempla esa estrategia se entregarán de manera directa a los padres de familia y alumnos de educación básica para evitar la participación de intermediarios o prácticas irregulares, y que el PETC se mantendrá en el programa de La Escuela es Nuestra.

(con información de El Universal)