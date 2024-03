Justicia en marcha: El feminicida de UTEG enfrentará un segundo juicio

La Fiscalía de Jalisco se encuentra en los preparativos finales para presentar formalmente cargos ante un juez de control contra Gabriel Alejandro G., quien está siendo investigado por el feminicidio de Mónica, así como por su presunta participación en el trágico incidente ocurrido en la UTEG, donde perdió la vida de dos mujeres y dejó a un hombre herido.

Ante la creciente atención pública sobre este caso, Ricardo Sánchez Beruben, coordinador estratégico de Seguridad, expresó que se espera que durante esta semana se concrete la imputación por el segundo crimen que involucra a Gabriel Alejandro G.

"La Fiscalía ya tiene la integración de la carpeta por el tercer caso y yo espero que en esta semana se pueda estar solicitando el juez la fecha para formular imputación", señaló el coordinador.

Gabriel Alejandro se encuentra en el centro de una investigación policial tras los incidentes violentos que tuvieron lugar en dos locaciones distintas el pasado 6 de marzo en Guadalajara.

Ya está vinculado a proceso y en prisión preventiva por una de ellas, fue el doble feminicidio en contra de Blanca Lilia y Ana Gabriela, empleadas de la sede Olímpica de la universidad privada UTEG.

The arrest of Gabriel Alejandro Galaviz, the young man who killed two UTEG secretaries and another woman with an ax in a motel in Guadalajara pic.twitter.com/IfA5Towxcm