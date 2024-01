Karime Anguiano, de estudiante a exitosa editorial regia

Lo que para Karime Anguiano fue una tarea de su carrera en Letras Hispánicas en la UANL, decidió apostar por ella y no se arrepiente: luego de tres años de trabajo, cinco libros han sido publicados bajo su sello.

El camino inició con un proyecto escolar cuenta Karime, de 22 años.

Admiten que eran pocos los conocimientos que tenían sobre el tema, pues estaban apenas en cuarto semestre de la licenciatura, pero sus ganas fueron más fuertes.

Y aunque no estaban muy seguras sobre cómo hacer realidad una casa editora, todas tenían en claro su misión: ser una plataforma para nuevas plumas de la entidad.

"Teníamos en mente que Nuevo León es un estado muy capitalista, muy industrializado y dijimos: '¿Por qué no dar un espacio a voces que no han querido salir (a mostrar sus creaciones) por el miedo a 'aquí nadie me va a leer'?'", dice Victoria, de 23 años.