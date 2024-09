Embajador advierte del impacto en relación de México- EU por reforma a PJ

El Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, advirtió que una reforma al Poder Judicial que proponga la elección popular de jueces, magistrados y ministros podría afectar negativamente la relación entre ambos países si no se lleva a cabo de manera adecuada.

En conferencia de prensa, Salazar expresó su preocupación por el impacto potencial de esta reforma, subrayando que no solo refleja su posición como Embajador, sino también las inquietudes de muchas personas interesadas en el bienestar de México y Estados Unidos.

🇺🇸 Insiste Ken Salazar, ( @USAmbMex ) en cuanto a la #Reformajudicial , dijo respetan la soberanía de #México , pero “si no se hace de manera correcta” traerá mucho daño. 📹 @Radio_Formula pic.twitter.com/DwtY4xKZyU