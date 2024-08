Ken Salazar niega participación de EU en traslado de "El Mayo"

El Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, negó categóricamente la participación de agentes o ciudadanos estadounidenses en el traslado aéreo de Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán. Ambos narcotraficantes fueron detenidos el pasado 25 de julio al llegar a un aeropuerto en Santa Teresa, Nuevo México.

Durante una conferencia de prensa, Salazar aseguró que su país mantiene una estrecha colaboración con México en la lucha contra el narcotráfico, pero siempre respetando la soberanía nacional.