La Auditoría Superior de la Federación no amerita cambios por falla

Claudia Salazar

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el diputado Mario Alberto Rodríguez, consideró que el Auditor David Colmenares no ha caído en una causa grave que amerite su remoción, como han exigido legisladores de Morena.

El emecista advirtió que lo que ha sido una irregularidad se ha querido escalar hacia un problema mayor en la ASF y que en su opinión no existe.

"No veo en este momento condiciones para que podamos decidir que hay una falta grave para la remoción del Auditor", dijo en entrevista.

Se lleva a cabo una investigación sobre los resultados de la auditoría de desempeño en la conclusión de las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), explicó, la cual es la causa de la polémica generada con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con los resultados generados en la revisión de la Cuenta Pública de 2019, la cancelación de la obra tuvo un costo de 331 mil 996 millones de pesos, 232 por ciento más que lo estimado por el Gobierno.

Hasta ahora, dijo Rodríguez, la mayor irregularidad que se ha observado es la publicación de un comunicado, firmado por el auditor especial Agustín Caso, en el cual se menciona que hubo inconsistencias en la cuantificación realizada y que se revisarán.

Para aclarar lo ocurrido con dicha auditoría y por la publicación de tal comunicado, recordó, se citó al auditor especial para el próximo martes.

En su opinión, una sanción a Colmenares y a Caso, son casos diferentes, que se tienen que ver por separado.

"Son dos temas diferentes. Para el Auditor Superior tendría que haber una falta grave. Y yo no veo una falta grave hasta el momento. Veo una irregularidad por la publicación de una carta, es todo lo que veo", consideró.

Se ha tomado como “error” de Colmenares un comunicado de la Auditoría Superior de la Federación

"Por eso se cita a comparecer a este funcionario el próximo martes, al auditor Agustín Caso, por esta irregularidad. Derivado de la investigación que haga la Unidad de Evaluación y Control, y que nosotros estemos en la comparecencia el próximo martes, habrá conclusiones".

Se ha tomado como un error del auditor Colmenares, expuso, que la ASF haya emitido tal comunicado y ante ello se ha solicitado la remoción.

"Los compañeros (de Morena) pueden emitir sus opiniones, pero me parece que están escalando a otro nivel, en un tema particular de una auditoría de desempeño, y que no hay que generalizar sobre el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación", insistió Rodríguez Carrillo.

"No veo una falta grave hasta este momento, veo solo una irregularidad por la publicación de una carta".

El presidente de la Comisión de Vigilancia recordó que el auditor especial Caso está suspendido temporalmente por la emisión de ese comunicado en el que indica que hubo inconsistencias en la metodología.

"No sabemos a ciencia cierta cuál fue la motivación, por qué actuó así, por qué refiere que hay imprecisiones, eso lo estaremos viendo el martes", afirmó.

¿Cree que le ordenaron, decir eso, o fue por cuenta propia?, se le preguntó al diputado de Movimiento Ciudadano.

"No lo sabemos, ahí se lo preguntará quien tenga que preguntárselo", respondió.

¿Usted cree que todo lo demás, todo el trabajo de la Auditoría, sus resultados, están bien?

"Para mí sí está bien el trabajo de la Auditoría", sostuvo.

Rodríguez Carrillo consideró que se está hablando mucho sobre los resultados de una sola auditoría de desempeño.

"Pero que no es vinculante y no tiene consecuencias, se trata de una opinión, de una retroalimentación, y no estamos hablando siquiera que el hecho sea cierto o que pueda tener una consecuencia política", resaltó.

El legislador expresó que todo está en torno a la emisión de bonos para financiar la obra del aeropuerto, que pueden estar aun en el mercado o no, y si su retiro pudo generar más o menos costo, lo cual aún es relativo.