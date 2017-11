El salario mínimo es lamentable e insuficiente: Mancera

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- En conferencia de prensa, el mandatario local celebró que en los acuerdos se logró romper la inercia de aumentos de uno o dos por ciento a los mini salarios, sin embargo, lamentó que no se haya podido avanzar más.

“Qué bueno que ya se rompieron las inercias, no es suficiente todavía, lamentablemente atendieron a las restricciones que les planteó el Banco de México, nosotros esperábamos que hubiera un aumento mayor”, afirmó.

De acuerdo con Milenio, Mancera Espinosa aseguró que su administración continuará trabajando en llegar a acuerdos con todos los sectores para aumentar los salarios y que se cree un método distinto para calcularlos con un análisis más profesional.

“Lamentable que no se haya avanzado más. Me parece que hemos logrado romper inercias, eso es lo importante, se logró romper la inercia, estoy seguro que las personas que integran esta comisión no están satisfechas con el aumento, así como no estamos satisfechos nosotros y no puede estar satisfecha la economía del país”, destacó.