Lemus busca ser sucesor de Alfaro; pide apoyo a emecistas

El Alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, invitó a los emecistas que buscan la candidatura para ser Gobernador de Jalisco, a sumarse a su proyecto por la misma posición.

Al final del discurso de su Segundo Informe de Gobierno, el Primer Edil fue claro: quiere ser el sucesor de Enrique Alfaro.

‘Quiero pedirles su respaldo para construir un proyecto social y colectivo en el que me ayuden a ser el próximo Gobernador de Jalisco’ , enfatizó.

Les convoco a un gran acuerdo social y colectivo para que me ayuden a ser el el próximo Gobernador de #Jalisco. Les invito a escuchar el siguiente mensaje:



¡Ánimo! #InformeGuadalajara pic.twitter.com/9E7Pf4XopQ — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) September 13, 2023

Previo a ello, Lemus hizo un llamado a la unidad, a no caer en la discordia y trabajar en defensa de Jalisco.

‘Quiero reconocer a quienes, en una legítima aspiración, también buscan la nominación de Movimiento Ciudadano’, explicó. ‘Vero (Delgadillo), Clemente (Castañeda), Chava (Zamora), Beto (Esquer), somos compañeros y amigos, estoy seguro que tendremos la madurez para ponernos de acuerdo porque no nos jugamos una candidatura, nos jugamos el futuro de Jalisco’.

Lemus también aprovechó para reconocer el liderazgo de Alfaro y tras lamentar la decisión del Mandatario de Jalisco de bajarse de la contienda para la Presidencia de la República, ‘aventó al ruedo’ al Gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien estuvo presente en el Informe.

‘De verdad me da gusto que sigas en la lucha, con la presencia de todas estas personas, ojalá te animes, sabes que estamos contigo, Samuel’, recalcó.

Lemus terminó su informe arropado por la mayoría de quienes asistieron, quienes corearon, al unísono, el grito de ¡Gobernador, Gobernador!

Entrevistado al final del Informe, Castañeda manifestó que él no se baja de la contienda para la Gubernatura y que la unidad es algo que le hace bien al partido.

Respecto al hecho de que Alfaro diera un mensaje en el Informe de Lemus y en el de Castañeda no, el senador descartó que sea una mala señal.

Durante su intervención, Alfaro reiteró que las decisiones de Jalisco se toman en Jalisco y advirtió que defenderá su proyecto, que es el de MC.

Al Informe no acudió el líder nacional de MC, Dante Delgado; sí lo hicieron otros actores políticos como el ex Gobernador Emilio González; el ex Secretario de Gobierno, Arturo Zamora; el Alcalde de Zapopan, Juan José Frangie; así como diputados locales y federales.

Afuera del Teatro Diana, donde fue el acto en la tarde, hubo manifestación de colectivos de personas desaparecidas.

Pidieron al Alcalde tapatío que se respeten las cédulas que se pegan en las calles.

Por la mañana, el Alcalde de Tlajomulco, Salvador Zamora, también rindió su Informe de Gobierno y anunció que quiere ser Gobernador.

Con información de Reforma