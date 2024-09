Leonor de España jamás fue invitada a la toma de posesión: Sheinbaum

Al salir de su casa de transición, la presidenta electa Claudia Sheinbaum negó haber extendido una invitación a la princesa Leonor de España como sustituta del rey Felipe VI para su toma de posesión la próxima semana.

Sheinbaum aclaró que no se buscaba una alternativa para la asistencia del monarca español, desmintiendo así los rumores que comenzaron a circular en los últimos días.

Según el diario español ABC, el gobierno de México intentó invitar a la princesa de Asturias a la ceremonia del 1° de octubre de Sheinbaum como opción para que no viniera el rey, a quien México no invitó.

-"Consultarle sobre el informe (publicación) de una invitación a la princesa de España, en lugar del rey", se le preguntó al salir de la casa de transición.

"No, nada de eso, no hubo nada de eso , se los puedo asegurar", expresó Sheinbaum a bordo de su vehículo.

-"¿No hubo separación de gobierno-Corona?", se le insistió.