En qué lugares de México se ha decretado ley seca?

Cancún.- Al menos dos entidades y diferentes municipios del país han decretado Ley seca permanente para sus habitantes, así como restricciones en los horarios para la venta de bebidas alcohólicas, con la intención de reducir el contagio del Covid-19.

Si bien la mayoría de los estados han ordenado el cierre bares, discotecas, restaurantes y demás comercios con venta de alcohol, sólo el gobierno de Tabasco ha decretado ley seca para todos los municipios de la entidad.

Los gobiernos de Oaxaca, Quintana Roo y Campeche anunciaron restricciones en la venta de bebidas alcohólicas por horarios, mientras que en Sonora limitará la venta de alcohol por número de habitantes en cada población.

En Quintana Roo, la Secretaría de Finanzas informó el pasado 26 de marzo que la restricción tendrá vigencia durante 14 días a partir de las 23:00 horas del día 27 de marzo hasta las 23:00 horas del 10 de abril.

Sin embargo, los gobiernos de Chetumal y José María Morelos, decidieron de manera unilateral decretar la ley seca en sus municipios.

Autoridades de los estados de Sinaloa, nuevo León y la CDMX, se vieron en la necesidad de aclarar que no hay declaratoria de ley seca en sus jurisdicciones, ante la confusión de mcuhas personas que creyeron que la medida entraría en vigor en todo el país, por lo que se generaron compras de pánico en varias ciudades.

Para Enoch Castellanos, presidente de la de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), la decisión de impedir la venta de alcohol no tiene ningún fundamento científico, solamente a algunos funcionarios les pareció conveniente que no era bueno que la gente tomara en esta época de cuarentena. “Son decisiones de algunos gobiernos que no se generalizarán”, afirmó.