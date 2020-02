Liberan en EU a 'Rey Zambada', testigo en el juicio de “El Chapo”

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El registro de internos de la Oficina de Prisiones Federales de Estados Unidos muestra que Jesús "El Rey" Zambada García no se encuentra en custodia y que fue liberado en una fecha no definida.

El portal de la Agencia exhibe a Zambada García, registrado con el número de prisionero 05790-748, como fuera de custodia. La fecha de liberación, sin embargo, dice "desconocida".

Además de Zambada, otros presos relacionados con Joaquín "El Chapo" Guzmán y con su juicio en Nueva York, también están reportados como liberados.

La información fue revelada en un principio por Alan Feurer, reportero de The New York Times, y verificada por REFORMA, sin embargo no quedaba claro si en efecto los prisioneros habían sido liberados.

"¿Les gustaría saber qué tipo de beneficios obtuvieron los testigos en el juicio de Chapo Guzmán a cambio de testificar en su contra?", ironizó Feurer en su cuenta de Twitter.

Tal es el caso de Jorge Cifuentes, narcotraficante colombiano que ayudó a Guzmán a trasladar cocaína desde Ecuador.

De acuerdo con el registro, Cifuentes fue liberado el año pasado.

Sucede igual con Lucero Guadalupe Sánchez, la amante del Chapo. Según los datos oficiales de Estados Unidos, no está en prisión.

Feurer destacó además que en los registros oficiales del Gobierno federal había una gran cantidad de archivos confidenciales, por lo que calificó el proceso como "una caja negra".

"Hay razones legítimas para la secrecía en cuanto a los testigos protegidos", señaló Feurer en otro tuit.

"Pero daña la credibilidad (...) cuando no hay forma de saber qué acuerdos se están logrando con ellos".