Libros de texto en México tiene errores desde hace 87 años y no solo con AMLO

En una sorprendente revelación, el diputado Jorge Álvarez Máynez, líder de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, arrojó luz sobre una larga historia de errores en los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Durante una conferencia de prensa realizada este martes 8 de agosto, Álvarez Máynez expuso una serie de fallos en los materiales educativos utilizados en las administraciones de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, mientras arremetía contra el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) por supuestamente participar en una campaña de desinformación.

Hoy se discutió el tema de los libros de texto en la Comisión Permanente. Exhibimos los errores que tienen, pero también todas las noticias falsas y la hipocresía del PRI y el PAN en este tema. No se vale convertir a los niños en un botín electoral. Los libros deben… pic.twitter.com/JgmbPqvNdH

El director de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga, reconoció la presencia de errores en los nuevos libros de texto que serán distribuidos a los alumnos en el próximo ciclo escolar 2023-2024.

Sin embargo, Arriaga señaló que estos problemas no son una novedad, afirmando que esta no es la primera vez que se encuentran áreas de oportunidad en los materiales educativos.

"En 20 mil 566 hojas de los libros y de los errores que alcanzo a distinguir, no suman más de 20, y voy a ser generoso. Si hay áreas de oportunidad, si se encuentran más de 20, el culpable fue el director general, no fueron los editores, ellos hicieron un gran trabajo" , declaró Arriaga.

Álvarez Máynez destacó ejemplos específicos de errores encontrados en los libros de texto durante administraciones pasadas. Uno de los casos más notorios fue la inclusión de información errónea sobre la Conquista en 2010, que omitió los atropellos a los pueblos originarios.

Asimismo, señaló la promoción de la alternancia en el gobierno en 2011, utilizando imágenes de expresidentes como Fox, Calderón y Labastida. También hizo hincapié en textos que presentaban una perspectiva sesgada sobre eventos históricos, como el movimiento estudiantil de 1968, describiéndolo erróneamente como una serie de protestas en lugar de reconocer su naturaleza de lucha por la libre expresión.

El diputado no se limitó a señalar los errores del pasado, sino que también planteó preocupaciones sobre la persistente presencia de lo que él llamó "adoctrinamiento" en el sistema educativo mexicano. Álvarez Máynez argumentó que esta tendencia de "malformar" a los estudiantes con una perspectiva política y partidista ha persistido durante 87 años.